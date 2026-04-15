Топовый тяжеловес UFC Кертис Блэйдс заявил, что в отличие от Джоша Хокита сделал недостаточно для победы в их бою.

«Да, это была крутая драка. И я не буду лукавить: Хокит выложился по полной. Всю неделю он выпендривался, но в бою сделал все, и даже больше. Мне кажется, что я должен был больше использовать свои борцовские навыки, но я не знаю, как так вышло. Я не видел возможностей бороться, а возможностей ударить его было много, так что я просто продолжал его бить»

Поединок Блэйдса и Хокита на UFC 327 продлился все 15 минут и был признан лучшим боем вечера. В итоге Джош одержал победу единогласным решением судей, сохранив статус непобежденного.

Благодаря успеху в данном поединке, Хокит потеснил Блэйдса в рейтинге тяжеловесов, поднявшись на пятую строчку в рейтинге.