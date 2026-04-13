Российский боец ММА Магомед Анкалаев, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, заинтересован в поединке с Иржи Прохазкой, вторым номером рейтинга.

Дагестанец в своих соцсетях заявил следующее: «Иржи, давай проведем бой, я вызываю тебя».

Напомним, что Прохазка проиграл на минувшем турнире UFC 327 техническим нокаутом в первом раунде Карлосу Олбергу в битве за вакантный титул.

Как и россиянин, Иржи бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Анкалаев также уступил в последнем поединке.

В ноябре прошлого года россиянин был нокаутирован в стартовом раунде Алексом Перейрой в реванше. В первом их противостоянии Магомед выиграл по очкам.