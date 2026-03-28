Мухаммад Мокаев назвал Кедзи Хоригучи сильнейшим бойцом наилегчайшего веса UFC прямо сейчас.

«Ван хороший боец, но его нокаутировал Чарльз Джонсон, которого я победил. На данный момент, на мой взгляд, лучший боец в этом дивизионе — это Кедзи Хоригучи. Что касается остальных, то я не вижу никого, кто мог бы бросить мне вызов прямо сейчас. Кедзи скоро подерется с Капом. Это хороший бой. Думаю, Хоригучи придется нелегко. Бой может оказаться более напряженным, чем кажется, но я ставлю на победу Кедзи»

Хоригучи сейчас занимает пятую строчку в рейтинге наилегчайшего веса UFC. После возвращения в лигу в ноябре японец задушил Тагира Уланбекова и одолел по очкам Амира Альбази.