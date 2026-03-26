Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что деклассирует Карлоса Олберга в титульном бою и вернет себе пояс.

Иржи Прохазка globallookpress.com

«Он очень милый, очень скромный и вообще очень хороший парень.  Я посмотрел несколько видео, где Карлос надо мной подшучивал, но мне все равно.  Олберг хороший боец.  У него впечатляющая победная серия.  Я его остановлю и заберу пояс.  Вот и все, что я сделаю»

Поединок Прохазки и Олберга возглавит номерной турнир UFC 327 12 апреля.  На кону будет стоять вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.  Иржи сейчас занимает первую строчку в рейтинге дивизиона.

В двух предыдущих поединках он победил нокаутом в третьем раунде Джамала Хилла и Халила Раунтри.  Олберг идет третьим в рейтинге полутяжеловесов.  Ранее новозеландец выиграл 9 раз кряду.