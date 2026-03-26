Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка заявил, что деклассирует Карлоса Олберга в титульном бою и вернет себе пояс.

«Он очень милый, очень скромный и вообще очень хороший парень. Я посмотрел несколько видео, где Карлос надо мной подшучивал, но мне все равно. Олберг хороший боец. У него впечатляющая победная серия. Я его остановлю и заберу пояс. Вот и все, что я сделаю»

Поединок Прохазки и Олберга возглавит номерной турнир UFC 327 12 апреля. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Иржи сейчас занимает первую строчку в рейтинге дивизиона.

В двух предыдущих поединках он победил нокаутом в третьем раунде Джамала Хилла и Халила Раунтри. Олберг идет третьим в рейтинге полутяжеловесов. Ранее новозеландец выиграл 9 раз кряду.