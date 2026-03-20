В команде топового легковеса UFC Бенуа Сен-Дени объяснили причину отказа от боя с бывшим претендентом на титул Майклом Чендлером на турнире в Белом доме в июне.

По словам менеджера, француза на данном этапе карьеры интересуют поединки с представителями первой пятерки рейтинга. Ранее Сен-Дени заявлял о желании подраться против Армана Царукяна.

Сейчас Бенуа занимает пятую строчку в ростере легкого веса UFC. Он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду досрочно. В последнем из них француз одолел техническим нокаутом Дэна Хукера.

Чендлер ранее проиграл 3 боя подряд. На турнире в Белом доме Майкл, занимающий 13-е место в рейтинге, встретится с Маурисио Руффи.