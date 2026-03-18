Боец из Кыргызстана Мактыбек Оролбай считает, что способен побить рекорд Хабиба Нурмагомедова по количеству тейкдаунов за один поединок в UFC.

«Я скромный боец, но, когда клетка закрывается, я невероятно опасен. Это не проблема. В следующем бою будет больше тейкдаунов. Это несложно. Тейкдауны даются мне легко»

В последнем бою на UFC Vegas 114 15 марта Мактыбек провел 19 удачных тейкдаунов в поединке с американским полусредневесом Крисом Кертисом. По истечении трех раундов, Оролбай одержал победу единогласным решением.

А также он вышел на третье место в организации по количеству удачных переводов соперника в партер в одном бою. Впереди него только Мераб Двалишвили (20 тейкдаунов) и Хабиб Нурмагомедов (21 тейкдаун).