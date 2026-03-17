Ветеран UFC Колби Ковингтон бросил вызов Бо Никалу на бой этим летом. «Хаос» предложил своему соотечественнику из США спуститься в полусредний вес ради их поединка.

«Я знаю, что ты большой любитель строгих лимитов. Поэтому ты отказался бороться с 50-летним Йоэлем Ромеро, который тяжелее тебя всего на пару килограммов. Сейчас я вешу 86 кг, а в полном лагере без проблем сброшу вес до 77 кг и я исполню твое желание — сразиться с самым известным боксером в полусреднем весе. Если хочешь, мы можем подраться уже этим летом»

Ранее Никал и Ковингтон хотел провести борцовскую схватку на турнире RAF. Однако UFC запретил бойцам драться за пределами промоушена.