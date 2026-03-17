Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг назвал своего очередного соперника Юссефа Залала одним из сильнейших полулегковесов в мире.

«Я думаю, это будет фантастический бой. Он на высоком уровне. Он один из самых сложных соперников в дивизионе, если быть до конца честным. Посмотрите на таких парней, как Мовсар Евлоев и Юссеф Залал. Они гораздо лучше многих. Их трудно пробить. Мы с Залалом оба хорошо справляемся с тем, чтобы избегать урона и наносить его, и в этом суть нашей игры. Мы с ним на одной волне»

Поединок Стерлинга и Залала состоится 25 апреля. Бойцы занимают пятую и седьмую строчки в рейтинге полулегкого дивизиона.