Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг назвал своего очередного соперника Юссефа Залала одним из сильнейших полулегковесов в мире.

«Я думаю, это будет фантастический бой.  Он на высоком уровне.  Он один из самых сложных соперников в дивизионе, если быть до конца честным.  Посмотрите на таких парней, как Мовсар Евлоев и Юссеф Залал.  Они гораздо лучше многих.  Их трудно пробить.  Мы с Залалом оба хорошо справляемся с тем, чтобы избегать урона и наносить его, и в этом суть нашей игры.  Мы с ним на одной волне»

Поединок Стерлинга и Залала состоится 25 апреля.  Бойцы занимают пятую и седьмую строчки в рейтинге полулегкого дивизиона.