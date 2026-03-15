Хорхе Масвидаль уверен, что его навыки в стойке на порядок выше, чем у бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Я всегда держу эту дверь открытой и постоянно тренируюсь. Я всегда готов драться. Я бы не прочь побить ирландца, который во всю торгует виски, или же преподать урок Леону Эдвардсу. Не возражал, если бы кто-то из этих двоих стал бы моим следующим соперником, ведь у нас есть кое-какие незаконченные дела. Знаю, что Конор Макгрегор никогда не согласится на бой со мной, и на то есть причина, ведь я лучше него в стойке»

Ранее ходили слухи о поединке Макгрегора и Масвидаля летом на турнире в Белом доме. Однако глава UFC Дана Уайт их опроверг, заявив, что такой бой не планировался.