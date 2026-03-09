Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл прокомментировал введение боя за временный титул с участием Сирила Гана и Алекса Перейры.

Сирил Ган (справа) globallookpress.com

«Дивизион на грани провала. Крупных боев не так много, верно? Так что им придется делать то, что нужно. Конечно, я хочу сразиться с победителем боя, Гана и Перейры. Сейчас я просто жду, когда получу добро от врача и смогу снова нормально тренироваться. Как только мы снова сможем нормально тренироваться, в полную силу, в зале, мы назначим дату боя с победителем. Ждем только разрешения от врача, а потом в бой. Постараемся, как можно скорее договориться о бое»

Бой Гана с Перейрой за временный титул UFC в тяжелом весе был анонсирован, как со-главное событие вечера на турнире в Белом доме, который пройдет 14 июня.