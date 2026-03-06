Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья отреагировал на переход Конора Бенна в боксерский промоушен Даны Уайта и заявил, что тоже хочет получить гонорар в 15 млн долларов за бой.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Дана Уайт просчитал эту игру. У них есть НФЛ и НБА боевых искусств. Я все понимаю. Мы знаем, что эти ребята, подписанные в его лигу, боксеры высшего класса. Они лучшие в мире в своем деле, но и мы тоже. Это UFC.

И если один парень может заработать столько денег за один бой, да еще и от той же компании, то почему бы не сделать такое и в UFC. Не чувствую себя уставшим, но я хочу 15 миллионов долларов за один бой»

В прошлом месяце Дана Уайт подписал в свою новую боксерскую лигу Zuffa Boxing восходящую звезду из Великобритании Конора Бенна, заключив с ним контракт на 15 млн долларов.