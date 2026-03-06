Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра рассказал, какая мотивация преследует его в поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Я всегда был честен в этом вопросе и останусь таким. Я буду драться с Конором Макгрегором только ради денег. Вот и все. Просто и ясно»

Макгрегор накануне сообщил, что ведет переговоры о возвращении в UFC. По его словам, он может выступить как на турнире в Белом доме в июне, так и на Международной бойцовской неделе в следующем месяце.

Ранее в числе возможных соперников ирландца фигурировали Маурисио Руффи, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Нейт Диас, Майкл Чендлер и Карлос Пратес.