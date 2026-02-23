Экс-претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт считает, что его бой с Джастином Гейджи на UFC 324 должен был завершиться вничью, а не поражением единогласным решением судей.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Если бы он получил штрафное очко, как и должен был, это была бы ничья. Не хочу показаться обиженным. Я знал, что результаты будут не в нашу пользу. Я понимал, что проиграл, но вы можете видеть мои глаза, они были ярко-красные. Я услышал счет 49-46 и понял, что другие цифры 48-47 куда более справедливы»

В середине поединка Гейджи ткнул Пимблетту пальцем в глаз, после чего в бою произошла небольшая пауза. Пэдди утверждает, его рефери обязан был снять с соперника один бал за нарушение правил. Тогда счет в противостоянии стал бы 47-47 и поединок мог бы завершиться ничейным исходом.