Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал подтвердил слухи, что подерется с экс-претендентом на титул в полусредней категории Колби Ковингтоном на турнире в Белом доме.

Бо Никал globallookpress.com

«Я с большим уважением отношусь к Колби Ковингтону, как к сопернику и человеку, который никогда не пасует перед трудностями. Настоящий американский подход. До скорой встречи»

Ковингтон сейчас замыкает топ-15 в полусреднем весе UFC и идет на серии из двух проигранных поединков подряд. В предыдущей встрече он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли.

До этого в чемпионском противостоянии потерпел поражение единогласным решением судей от Леона Эдвардса. Никал выиграл свой последний бой нокаутом в третьем раунде у Родолфо Виейры.