Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал подтвердил слухи, что подерется с экс-претендентом на титул в полусредней категории Колби Ковингтоном на турнире в Белом доме.

Бо Никал
Бо Никал globallookpress.com

«Я с большим уважением отношусь к Колби Ковингтону, как к сопернику и человеку, который никогда не пасует перед трудностями.  Настоящий американский подход.  До скорой встречи»

Ковингтон сейчас замыкает топ-15 в полусреднем весе UFC и идет на серии из двух проигранных поединков подряд.  В предыдущей встрече он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли.

До этого в чемпионском противостоянии потерпел поражение единогласным решением судей от Леона Эдвардса.  Никал выиграл свой последний бой нокаутом в третьем раунде у Родолфо Виейры.