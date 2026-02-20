Спортивный комментатор Даниэль Кормье опроверг слухи Джоша Томпсона о том, что UFC хотел лишить Тома Аспиналла титула в тяжелом весе.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Джош Томпсон говорит, что в UFC попросили Тома Аспиналла освободить титул до тех пор, пока он не будет готов вернуться. И Том якобы сказал, что готов освободить титул, если его освободят от контракта. Но это неправда. Просто неправда. Где Джош Томсон это услышал?

Не думаю, что такое предложение уже поступало. Если бы в UFC захотели, они могли бы организовать временный титульный бой с участием кого-то другого, пока чемпион ждет. Том Аспиналл дрался в прошлом году. Но сколько еще ждать, прежде чем мы увидим бой за временный титул или, может быть, какое-то движение в этом дивизионе, вопрос открытый»

Аспиналл накануне перенес вторую операцию на глазах и не сможет драться в ближайшие 8-9 месяцев.