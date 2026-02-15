Спортивный аналитик UFC Дин Томас видит у экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи хорошие шансы на победу в бою с восходящей звездой дивизиона Джо Пайфером.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Он по-прежнему так же опасен, как и раньше. Думаю, теперь, когда Исраэль знает, что не может проиграть, он может стать еще опаснее, ведь ему нужно доказать это самому себе.

Мы знаем, насколько он опасен, когда что-то задумал. Когда Исраэль хотел победить Алекса Перейру, это было его главной целью в жизни, и что же он сделал? Он нокаутировал Алекса Перейру»

Бой Пайфера и Адесаньи пройдет на турнире в Сиэтле 28 марта. В преддверии данного противостояния Адесанья потерпел 3 поражения подряд. Пайфер, напротив, выиграл все 3 предыдущих встречи.