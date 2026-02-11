Именитый ветеран полусреднего и среднего дивизионов UFC Кевин Холлэнд проведет очередной поединок в промоушене против Рэнди Брауна. Бой состоится на UFC 327 11 апреля и пройдет в рамках категории до 77 кг.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

Ранее Кевин потерпел два поражения подряд. В предыдущем поединке он уступил единогласным решением судей представителю Канады Майку Мэллоту.

До этого проиграл раздельным вердиктом Даниэлю Родригезу. После двух поражений Кевин потерял место в топ-15 полусреднего дивизиона UFC.

Браун в последнем бою уступил техническим нокаутом во втором раунде Габриэлю Бонфиму. Ранее ямаец одержал 4 победы подряд.