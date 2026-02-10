Непобежденный британский боец смешанных единоборств российского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил, что ему предложили провести поединок за пояс на UFC BJJ.

Мухаммад Мокаев globallookpress.com

«Мне предложили сразиться с Майки Мусумечи за пояс UFC по бразильскому джиу-джитсу. Что вы на это скажете? »

Напомним, что Мокаев ранее выступал в наилегчайшем весе UFC и входил в топ-10 сильнейших бойцов дивизиона. В последнем поединке в промоушене в июле 2024 года он одолел по очкам Манеля Капа.

Впоследствии UFC разорвал контракт с британцем из-за слухов о его потенциальном переходе в PFL. Далее Мухаммад провел еще 3 поединка в разных лигах и одержал 3 победы.