Девятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Марио Баутиста рассчитывает на реванш с Кори Сэндхагеном в случае победы над Винисиусом Оливейрой на турнире UFC Vegas 113 в эти выходные.

Марио Баутиста globallookpress.com

«Я понял, что мое место на самом верху. Все думают, что Умар может стать чемпионом и, скорее всего, станет, но я дал ему достойный отпор. Я обязательно буду искать возможность завершить бой против Оливейры досрочно. Он из тех, кто живет по принципу "кто с мечом, тот и сам от меча погибнет". Сейчас я полностью сосредоточен на Винисиусе, но, если все пойдет хорошо, я хочу вернуться в пятерку лучших. Давно хотел провести реванш с Сэндхагеном. Я проиграл свой дебютный бой и все еще преследую его, так что, думаю, это была бы отличная история»

Первый бой Баутисты и Сэндхагена состоялся в 2019 году. Тогда Марио потерпел поражение сабмишном в первом раунде.