Непобежденный австралийский боксер Джей Опетая, обладатель титула IBF в первом тяжелом весе, в следующем поединке встретится с Брэндоном Глэнтоном 8 марта.

Джей Опетая (слева)
Джей Опетая (слева) globallookpress.com

Поединок состоится под эгидой новой лиги Zuffa Boxing, главой которой является президент UFC Дана Уайт.  Опетая накануне сообщил, что подписал контракт с данной организацией.

«Теперь я в Zuffa Boxing.  С нетерпением жду грядущего боя.  Настали захватывающие и яркие времена.  Давайте проведем крутые бои: объединительный поединок за 2-3 титула и битву за звание абсолютного чемпиона.  Погнали»

Опетая в 2025 году трижды удачно защитил титул IBF в первом тяжелом весе.  В последнем поединке он нокаутировал представителя Германии Хусейна Чинкару.