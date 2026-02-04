Непобежденный австралийский боксер Джей Опетая, обладатель титула IBF в первом тяжелом весе, в следующем поединке встретится с Брэндоном Глэнтоном 8 марта.

Джей Опетая (слева) globallookpress.com

Поединок состоится под эгидой новой лиги Zuffa Boxing, главой которой является президент UFC Дана Уайт. Опетая накануне сообщил, что подписал контракт с данной организацией.

«Теперь я в Zuffa Boxing. С нетерпением жду грядущего боя. Настали захватывающие и яркие времена. Давайте проведем крутые бои: объединительный поединок за 2-3 титула и битву за звание абсолютного чемпиона. Погнали»

Опетая в 2025 году трижды удачно защитил титул IBF в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал представителя Германии Хусейна Чинкару.