UFC опубликовал изменения в рейтингах по окончании турнира UFC 325. Непобежденный Шавкат Рахмонов в связи с очередной травмой исключен из топ-15 полусреднего веса.

Шавкат Рахмонов globallookpress.com

Лерон Мерфи обошел Яира Родригеза, заняв третью строчку в категории до 66 кг. Бенуа Сен-Дени поднялся на пятое место в легком дивизионе, обойдя Пэдди Пимблетта.

Также в данной категории улучшил свои позиции Маурисио Руффи. После победы нокаутом над Физиев он занял девятую строчку. «Атаман» теперь идет 11-м в рейтинге.

Тай Туиваса после шестого поражения подряд опустился на 15-ю позицию в тяжелом весе. Выигравший у него Таллисон Тейшейра поднялся на 11-е место.