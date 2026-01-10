Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович уверен, что действующий чемпион их дивизиона Алекс Перейра может нокаутировать легендарного Джона Джонса.

Алекс Перейра
Алекс Перейра globallookpress.com

«Я бы хотел увидеть его в бою с Джоном Джонсом или Аспиналлом, но у Тома сейчас проблемы с глазом.  Просто бы хотел увидеть Алекса в тяжелом весе.  То, что он сделал в полутяжелом дивизионе, это потрясающе.  Поздравляю его.  Это очень интересный путь.  Я завидую ему в хорошем смысл.  Я его большой поклонник, поэтому хотел бы увидеть Алекса в тяжелом весе.  Думаю, Перейра справится.  У него мощный удар, так что он может закончить бой с Джонсом раньше времени»

Алекс в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года.  Тогда Перейра нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.