Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович уверен, что действующий чемпион их дивизиона Алекс Перейра может нокаутировать легендарного Джона Джонса.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Я бы хотел увидеть его в бою с Джоном Джонсом или Аспиналлом, но у Тома сейчас проблемы с глазом. Просто бы хотел увидеть Алекса в тяжелом весе. То, что он сделал в полутяжелом дивизионе, это потрясающе. Поздравляю его. Это очень интересный путь. Я завидую ему в хорошем смысл. Я его большой поклонник, поэтому хотел бы увидеть Алекса в тяжелом весе. Думаю, Перейра справится. У него мощный удар, так что он может закончить бой с Джонсом раньше времени»

Алекс в последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года. Тогда Перейра нокаутировал в первом раунде Магомеда Анкалаева и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.