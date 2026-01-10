Спортивный промоутер Эдди Хирн сообщил, что его клиент Энтони Джошуа пока еще не принял решение о завершении карьеры.

Эдди Хирн globallookpress.com

«Мне каждый день звонят журналисты и спрашивают о новостях насчет его карьеры. Вы что, серьезно? Сейчас его нужно оставить в покое, чтобы он мог восстановиться физически, эмоционально и духовно. Не верьте ничему, что вы слышите о его карьере, если только это не исходит напрямую от самого Джошуа. Это жизнь, и это очень, очень печальная сторона жизни. Сейчас мы не будем ничего говорить о его карьере, пока не придет время для разговора. Пока что до этого еще далеко»

Накануне Джошуа вместе с друзьями попал на машине в ДТП в Нигерии во время отпуска. Двое из них погибли на месте в результате полученных травм.