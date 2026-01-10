Тревор Уиттман, тренер претендента на временный титул UFC в легком весе Джастина Гейджи, сообщил, что его подопечный завершит карьеру в случае поражения Пэдди Пимблетту 25 января.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Если мы не выиграем этот бой, мы не будем продолжать. Мы не собираемся выходить в клетку в качестве трамплина для кого-то и смотреть на денежные бои и тому подобное. Впереди бой за временный титул, так что мы еще не чемпионы, и нам нужно будет завоевать этот пояс в следующий раз.

Я всегда говорю, что ключ к чемпионству — это победа в каждом раунде. Победа в каждом раунде — это победа в каждом бою. Как только ты начнешь побеждать в каждом бою, ты приблизишься к чемпионскому уровню.

Мы не закрываем на это глаза, но честно признаем, что в какой-то момент упираемся в стену и больше не можем ее преодолеть. Джастину Гейджи 37 лет, и мы хотим поступить разумно», — добавил Уиттман.