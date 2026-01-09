Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг Майкл Чендлер считает Джастина Гейджи лучшим легковесом прямо сейчас и пророчит ему чемпионский пояс в 2026 году.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Джастин наиболее опытен, более квалифицирован и, на мой взгляд, является лучшим бойцом во всех отношениях. Пэдди Пимблетт намного лучше, чем о нем думают.

Из-за его прически и манеры говорить люди не придают ему большого значения. Но когда я дрался с ним в апреле в Майами, я не скажу, что был удивлен, потому как ожидал увидеть лучшую версию Пэдди.

У него хорошие удары ногами, он терпелив и собран. Но Гейджи — это совсем другой уровень. Я поставлю на то, что Джастин возьмет временный титул, а затем победит Илию Топурию и станет чемпионом в этом году»

Гейджи и Пимблетт подерутся за временный титул в легком весе на UFC 324 25 января. К этому поединку Джастин подошел после победы по очкам над Рафаэлем Физиевым в реванше.