Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг дал совет обладателю пояса в тяжелом дивизионе Тому Аспиналлу, призвав его не драться в ближайшее время, а сосредоточиться на восстановлении после травмы глаза.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Тому, судя по всему, понадобится операция на глазах. Скорее всего, это будет что-то незначительное, например, коррекция сухожилий. Единственное, чего нельзя делать с глазом, это торопиться. Это главный урок, который я усвоил. Потому что я так поступил. Я слишком рано вернулся к спаррингам, к соревнованиям и больше никогда не видел этим глазом.

Тому нужно не торопиться. Если ему предстоит операция, он точно не сможет выходить на улицу, как минимум, несколько месяцев. Некоторые люди просто не понимают, о чем говорят. Аспиналл чемпион мира в тяжелом весе. Он не слабак, и не пытается уклониться от боя. Он хочет вернуться и побить Сирила Гана»

Напомним, что в октябре 2025-го в титульном бою в тяжелом весе Сирил Ган ткнул Тома Аспиналла пальцем в глаз в первом раунде и поединок признали несостоявшимся.