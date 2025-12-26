Американский спортивный портал MMAFighting признал нокаут в поединке Маурисио Руффи и Бобби Грина лучшим в 2025 году.

Бобби Грин globallookpress.com

Напомним, что данный поединок проходил на UFC 313 8 марта. Тогда Маурисио Руффи в рамках боя в легком весе против ветерана дивизиона Бобби Грина одержал досрочную победу на третьей минуте встречи.

Представитель Бразилии пробил ударом ногой с разворота точно в голову противника. Ввиду пропущенного попадания Бобби сразу же упал на настил лицом вниз и был не в состоянии продолжать драться.

После того поединка Руффи также проводил еще один бой в сентябре, но уже потерпел поражение во втором раунде удушающим приемом от Бенуа Сен-Дени.