Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Люк Рокхольд раскритиковал решение руководства промоушена назначить Пэдди Пимблетту бой за временный пояс в легком весе с Джастином Гейджи.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Я думаю, UFC пытаются сделать все возможное, чтобы провести Пэдди к титулу. Они делают так, чтобы Пимблетт получил большие поединки и стал чемпионом. Мне не нравится идея боя за временный титул между Гейджи и Пимблеттом. Арман Царукян настоящий зверь. Посмотрите, что он сейчас делает в грэпплинге и как уничтожает своих соперников. То, как он применяет свои борцовские навыки в боях, создает проблемы для всех в легком дивизионе»

Гейджи и Пимблетт 25 января на турнире UFC 324 подерутся за временный титул в легком весе. Пэдди ранее в промоушене выиграл все предыдущие 8 поединков.