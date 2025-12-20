Ряд звездных бойцов ММА и экспертов прокомментировали нокаут в боксерском бою Андерсона Силвы и Тайрона Вудли. Напомним, что их поединок состоялся сегодня утром на турнире в Майами. Экс-чемпион UFC Силва во втором раунде одержал досрочную победу после точного попадания апперкотом.

Тайрон Вудли globallookpress.com

Кевин Ли: «В 50 лет Андерсон Силва все еще очень хорош»

Крис Вайдман: «Поздравляю Андерсона Силву! Он бросил мне вызов. И я здесь. Скоро увидимся вновь»

Исраэль Адесанья: «Я всегда буду наслаждаться, наблюдая за боями Андерсона. Это невероятно»

Чейл Соннен: «Это тот самый апперкот, которому я научил Андерсона»

Майк Перри: «Поздравляю "Паука" с очередной великолепной победой! Спасибо Вудли, что вышел на ринг! Я и напоминаю: у меня руки как молот, скоро я, наверное, снова буду драться, было круто с кем-то из вас встретиться»

Алан Жубан: «Он сделал это снова! Андерсон Силва величайший боец. Он раньше делал этот прием в зале, я у него его подсмотрел его и один раз применил в своем бою UFC. И вот теперь, в 50 лет, Андерсон снова продемонстрировал его», — отметил бывший боец UFC.