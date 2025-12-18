Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри считает, что легко нокаутирует Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Думаю, Джошуа уже не в том возрасте, чтобы нести такую чушь, какую сказал перед боем с Полом. Ему 37 лет, он завершает карьеру, сражается с блогером, парнем с канала Disney, которого победил мой брат Томми, а теперь Энтони говорит о том, что разнесет его, и все такое, чтобы попытаться продать себя. Бредешь не в ту сторону. И если я когда-нибудь увижу тебя, бездельник, то вырублю при первой же встрече. Я же не блогер»

Джошуа в ночь с 19 на 20 декабря подерется с блогером Джейком Полом. В преддверии этого боя Энтони проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа в сентябре прошлого года.