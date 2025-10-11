Легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что зарабатывал на пике своей карьеры гораздо больше, чем все звезды UFC.

Майк Тайсон globallookpress.com

«Мог бы я оказаться когда-либо в UFC? Нет, я так не думаю. Послушайте, пять самых высокооплачиваемых бойцов UFC вместе взятые не могут сравниться со мной по зарплате.

Я хотел стать самым крутым бойцом, получать самый большой гонорар, я хотел всего этого. Когда Майк Тайсон выходит на ринг, то затмевает всех»

Майк Тайсон в последний раз дрался против блогера Джейка Пола в выставочном бою в прошлом году. Тогда американец проиграл единогласным решением судей, но заработал 20 млн долларов.