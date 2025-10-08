Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться на ринг в январе 2026 года. В текущий период времени филиппинец ведет переговоры о бое с чемпионом WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро, о чем сообщил менеджер бойца Шон Гиббонс.

Мэнни Пакьяо globallookpress.com

«2026 год станет новым годом с новыми начинаниями и, надеюсь, с новым соперником. Я думаю, что идеальное время для Мэнни, чтобы заявить о своем возвращении, — это январь, и я думаю, что идеальный соперник для него Роландо Ромеро»

Пакьяо в последний раз дрался 19 июля против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Поединок продлился все 12 раундов и завершился вничью.

Для Мэнни это был первый бой за 4 года. Роландо Ромеро в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Райана Гарсию в битве за вакантный титул WBA.