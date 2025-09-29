Именитый американский боец ММА, а также Олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо считает, что Джон Джонс подерется на турнире UFC в Белом доме в следующем году.

Генри Сехудо
Генри Сехудо globallookpress.com

«Дана Уайт сдастся.  Он предоставит Джону Джонсу возможность подраться в Белом доме.  Я понимаю точку зрения Даны Уайта, потому что Джон Джонс — это что-то вроде кота в мешке.  Может случиться всякое.  Его криминальное прошлое тоже о многом говорит.  Я люблю Джона, но давайте говорить начистоту.  Джон, ты не можешь так себя вести и ожидать, что Дана по-прежнему будет тебе доверять и позволит вернуться и сделать это.  В бизнесе так нельзя себя вести»

Джонс летом этого года объявил о завершении карьеры, сняв с себя полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и отказавшись от боя с Томом Аспиналлом.  Однако после анонса турнира в Белом доме Джон заявил о своем возвращении в ММА.