Именитый американский боец ММА, а также Олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо считает, что Джон Джонс подерется на турнире UFC в Белом доме в следующем году.

Генри Сехудо globallookpress.com

«Дана Уайт сдастся. Он предоставит Джону Джонсу возможность подраться в Белом доме. Я понимаю точку зрения Даны Уайта, потому что Джон Джонс — это что-то вроде кота в мешке. Может случиться всякое. Его криминальное прошлое тоже о многом говорит. Я люблю Джона, но давайте говорить начистоту. Джон, ты не можешь так себя вести и ожидать, что Дана по-прежнему будет тебе доверять и позволит вернуться и сделать это. В бизнесе так нельзя себя вести»

Джонс летом этого года объявил о завершении карьеры, сняв с себя полномочия чемпиона UFC в тяжелом весе и отказавшись от боя с Томом Аспиналлом. Однако после анонса турнира в Белом доме Джон заявил о своем возвращении в ММА.