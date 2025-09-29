Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья больше не ждет реванша с Шоном Стриклендом и ищет себе нового соперника.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Я не удивлен, что все так сложно с реваншем. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это хорошо с первого раза. Это урок, который я усвоил. И теперь Шон занимается другими делами в своей жизни. Он заработал столько денег, сколько хотел. Но опять же, я тоже не хочу ждать. Я двигаюсь дальше. Я просто хочу драться. Так что ждем, кто будет следующим»

Первый бой Стрикленда и Адесаньи состоялся в сентябре 2023 года. Тогда Шон сенсационно выиграл единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Исраэль с тех пор проиграл еще 2 боя. Сначала уступил сабмишном Дрикусу Дю Плесси, а затем был нокаутирован Нассурдином Имавовым.