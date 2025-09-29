Бразильский боец полусреднего веса UFC Габриэль Бонфим, занимающий 14-ю строчку в рейтинге дивизиона, узнал имя своего следующего оппонента.

Габриэль Бонфим globallookpress.com

На турнире UFC Fight Night 8 ноября латиноамериканец встретится с представителем Ямайки Рэнди Брауном. Бой станет главным событием вечера ивента в Лас-Вегасе и пройдет в формате пяти раундов.

В предыдущем поединке Бонфим одолел раздельным решением судей бывшего претендента на титул Стивена Томпсона. Всего в UFC у бразильца 5 побед и одно поражение.

Браун подходит к данному противостоянию после выигрыша нокаутом в третьем раунде у Никласа Далби. Всего на дистанции в 5 поединков у Рэнди 4 победы и один проигрыш по очкам раздельным вердиктом от Брайана Баттла.