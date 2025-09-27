Топовый грузинский боец полулегкого дивизиона Гига Чикадзе предложил представителю Бразилии Джину Силву подраться в декабре.

«Джин, я вижу, что ты хочешь подраться против Яира Родригеза в декабре. Уважаю, такой подход и твою активность. Нам с тобой обоим нужно многое доказывать после наших последних поединков. Ты был в топ-10, а я еще недавно располагался на 12-м месте в рейтинге полулегкого веса, и мы оба потерпели поражения в недавних поединках. Давай устроим настоящее шоу для фанатов в декабре»

Силва 14 сентября на UFC Noche проиграл техническим нокаутом во втором раунде Диего Лопесу, тем самым прервав серию из пяти досрочных побед. Чикадзе ранее уступил по очкам Дэвиду Онаме.