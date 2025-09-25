3-й периодБарыс — Ак БарсОнлайн
    Анкалаев: Я нокаутирую Перейру в реванше, и его карьера закончится

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Алекс Перейра
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев пообещал отправить Алекса Перейру на пенсию в реванше, заявив об этом в своих соцсетях.

    Магомед Анкалаев
    Магомед Анкалаев

    «Я дал ему реванш. Он должен благодарить меня за это. Однако этот клоун говорит, что испугался и прятался от него. Перейра трижды в своей карьере был в нокауте, а я ни разу. В реванше я нокаутирую его в четвертый раз. На этом карьера Перейры закончится»

    Ответный бой Перейры и Анкалаева состоится на турнире UFC 320 в начале октября. Первый поединок проходил в марте этого года.

    Тогда россиянин выиграл единогласным решением судей, отобрав у Перейры титул в полутяжелом весе и нанеся ему первое поражение в данном дивизионе.

