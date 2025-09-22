ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кьеза: Гейджи заслужил бой с Топурией своими усилиями, наследием и пролитой кровью

    Бои ММА UFC Илия Топурия Джастин Гейджи Арман Царукян Пэдди Пимблетт
    Ветеран ММА Майкл Кьеза объяснил, почему Джастин Гейджи больше заслужил бой с Илией Топурией, чем Арман Царукян и Пэдди Пимблетт.

    Джастин Гейджи
    Джастин Гейджи

    «Говорят, что следующим противником Топурии будет Пэдди Пимблетт. Я слышал, что это может быть Пэдди, и я слышал, что это может быть Джастин. Что касается боя с Джастином, то да, это сложный соперник для него, но в худшем случае, даже если Джастин выиграет титул, это плохо.

    Он один из самых любимых бойцов у многих фанатов. Дайте Джастину Гейджи этот титульный бой, потому что он здесь уже ненадолго. Он сильно рисковал, когда дрался с Максом Холлоуэем.

    Обещали ему что-то в UFC перед тем боем или нет, я не знаю. Никто не знает правды, кроме Джастина. Но знаете что? Просто дайте этому парню бой. Он его заслужил. Он заслужил его кровью.

    Он заслужил его своими усилиями, всем, что он нам дал и оставил. Он дал нам то, чего никогда не получит обратно, и он всегда делал шоу, развлекал фанатов. Так что просто дайте ему титульный бой.

    Это беспроигрышный сценарий. Бой Илии с Пэдди всегда будет на повестке, потому что на стороне этих ребят молодость. На стороне Джастина Гейджи нет молодости.

    Арману Царукяну, к сожалению, нужно одержать еще одну победу, чтобы подраться за титул», — высказался Кьеза.

