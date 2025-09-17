ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 11:39
    • Головин проведет в лазарете около месяца
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 10:42
    • Клубы НХЛ обращаются к «Миннесоте» по поводу перехода Капризова
    Биспинг о бое Кроуфорда и Топурии: Нет ничего невозможного

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Илия Топурия Сауль Альварес Дана Уайт  Теренс Кроуфорд Майкл Биспинг
    Спортивный комментатор Майкл Биспинг считает, что абсолютный чемпион мира по боксу в трех дивизионах Теренс Кроуфорд может подраться с обладателем титула UFC в легком весе Илией Топурией.

    Илия Топурия
    Илия Топурия

    «Почему это бой может состояться? Потому что будут две большие фанатские базы. Именно это и произошло с денежным боем Флойда и Конора. Есть фанаты бокса, есть фанаты ММА, и, конечно, есть Дана Уайт посередине. Дана только что заключил сделку с Терренсом Кроуфордом, он продвигал его бой с "Канело". Илия недавно подписал новый контракт с UFC. Так что нет ничего невозможного, бой Топурии и Кроуфорда может состояться»

    Накануне Топурия заявил, что нокаутирует Теренса Кроуфорда первым же ударом в очном боксерском поединке.

