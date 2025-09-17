Биспинг о бое Кроуфорда и Топурии: Нет ничего невозможного

Спортивный комментатор считает , что абсолютный чемпион мира по боксу в трех дивизионахможет подраться с обладателем титула UFC в легком весе

«Почему это бой может состояться? Потому что будут две большие фанатские базы. Именно это и произошло с денежным боем Флойда и Конора. Есть фанаты бокса, есть фанаты ММА, и, конечно, есть Дана Уайт посередине. Дана только что заключил сделку с Терренсом Кроуфордом, он продвигал его бой с "Канело". Илия недавно подписал новый контракт с UFC. Так что нет ничего невозможного, бой Топурии и Кроуфорда может состояться»

Накануне Топурия заявил, что нокаутирует Теренса Кроуфорда первым же ударом в очном боксерском поединке.