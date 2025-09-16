Кроуфорд о вызове Топурии: Я даже не знаю кто это такой, не видел ни одного его боя

Абсолютный чемпион мира по боксу в трех дивизионахотреагировал на вызов от обладателя титула UFC в легком весе

«Честно говоря, я даже не видел, как этот парень дерется, не буду врать. Я даже не знал, кто он такой. Когда он увидел меня в UFC, он подошел и пожал мне руку. Но потом я вижу, как он в интернете рассуждает о том, что нокаутировал бы меня в первом раунде, и так далее.

Что ж, если ты хотел со мной подраться, у тебя была возможность сказать мне: эй, я хочу с тобой подраться. Все это фальшь.

Если бы мне кто-то не нравился, и я хотел с ним подраться по какой-то причине, я бы за это спросил. Я не собираюсь прятаться за клавиатурой, а потом говорить, что кого-то нокаутирую. Все это просто фальшь», — отметил в завершении Кроуфорд.