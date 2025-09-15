Макгрегор снялся с выборов в президенты Ирландии

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
«Тщательно обдумав и обсудив все со своей семьей, я принял решение не участвовать в президентских выборах в этом году. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное»
Макгрегор в последний раз дрался в UFC летом 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде от Дастина Порье из-за перелома ноги.
Впоследствии Конор должен был трижды подраться с Майклом Чендлером, однако все 3 раза поединок сорвался по вине ирландца. При этом недавно Макгрегор заявил о желании выступить на турнире в Белом доме в июле 2026-го.