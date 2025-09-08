ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Адесанья высоко оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Нассурдин Имавов Кайо Борральо
    Бывший чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья уверен, что Нассурдин Имавов даст трудный бой нынешнему обладателю титула Хамзату Чимаеву.

    Исраэль Адесанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исраэль Адесанья

    «Я не собираюсь списывать Имавова со счетов. Если он сможет лишить Хамзата его фирменной борьбы, у него возникнут проблемы. Это все, что ему нужно сделать. Хамзат тоже может наносить удары, но я вижу то, что вижу. Его главное оружие — борьба, и он много тренируется в этом виде спорта. Он отлично держит захват, сбивает людей с ног и не дает им подняться. Если Насурдин сможет преодолеть это, у Хамзата будут проблемы. Сейчас Хамзат в отличной форме, и у него есть преимущество. То же самое можно сказать и об Имавове. Кто победит? Поживем — увидим»

    Имавов идет на серии из пяти побед подряд. В последнем поединке он одолел по очкам Кайо Борральо.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддад — Тона
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фуллана — Сарасуа
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры