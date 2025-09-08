Адесанья высоко оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым

Бывший чемпион среднего веса UFC уверен , чтодаст трудный бой нынешнему обладателю титула

«Я не собираюсь списывать Имавова со счетов. Если он сможет лишить Хамзата его фирменной борьбы, у него возникнут проблемы. Это все, что ему нужно сделать. Хамзат тоже может наносить удары, но я вижу то, что вижу. Его главное оружие — борьба, и он много тренируется в этом виде спорта. Он отлично держит захват, сбивает людей с ног и не дает им подняться. Если Насурдин сможет преодолеть это, у Хамзата будут проблемы. Сейчас Хамзат в отличной форме, и у него есть преимущество. То же самое можно сказать и об Имавове. Кто победит? Поживем — увидим»

Имавов идет на серии из пяти побед подряд. В последнем поединке он одолел по очкам Кайо Борральо.