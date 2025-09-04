Коста о бое с Шарой Буллетом: Изобью второго русского подряд

Бывший претендент на титул UFC в среднем весепрокомментировал в соцсетях анонс поединка против

«Мне позвонили и предложили подраться с Шарой на турнире в Катаре, и я согласился. Все это очень интересно. Скоро я изобью второго русского подряд»

Бой Косты против Шары Буллета состоится 22 ноября на турнире в Катаре. Пауло сейчас располагается на 13-й строчке в рейтинге среднего дивизиона промоушена.

В прошлом поединке он одержал победу единогласным решением судей над Романом Копыловым. Шарабутдин подходит к данному противостоянию после выигрыша по очкам в бою с Марком-Андре Баррио.