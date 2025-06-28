Гэрри хочет провести следующий бой против Мухаммада или Брэди

Топовый боец полусреднего дивизиона UFCзаявил о готовности подраться силив следующем поединке.

По словам ирландца, на следующей неделе он встретится с матчмейкерами лиги для обсуждения условий. Напомним, что сейчас Иэн располагается на шестой строчке в рейтинге полусреднего веса UFC.

В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Карлоса Пратеса. До этого уступил аналогичным образом Шавкату Рахмонову, который, по слухам, на UFC 320 встретится с Белалом Мухаммадом.

У Брэди пока что нет соперника. Шон располагается на второй позиции после досрочной победы над бывшим чемпионом категории Леоном Эдвардсом.