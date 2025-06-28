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    Гэрри хочет провести следующий бой против Мухаммада или Брэди

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Иэн Гарри Белал Мухаммад Леон Эдвардс
    Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри заявил о готовности подраться с Белалом Мухаммадом или Шоном Брэди в следующем поединке.

    Иэн Гэрри (слева)
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    Иэн Гэрри (слева)

    По словам ирландца, на следующей неделе он встретится с матчмейкерами лиги для обсуждения условий. Напомним, что сейчас Иэн располагается на шестой строчке в рейтинге полусреднего веса UFC.

    В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Карлоса Пратеса. До этого уступил аналогичным образом Шавкату Рахмонову, который, по слухам, на UFC 320 встретится с Белалом Мухаммадом.

    У Брэди пока что нет соперника. Шон располагается на второй позиции после досрочной победы над бывшим чемпионом категории Леоном Эдвардсом.

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