Царукян обратился к Топурии: Я самый сложный соперник для тебя

Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC назвал себя самым трудным оппонентом для следующего претендента на титулв их категории.

«Тебе лучше молиться, чтобы с Чарльзом ничего не случилось, потому что я самый сложный соперник для тебя в этом дивизионе. Ты дерешься с парнем, которого я уже победил, а не со мной, за этот пояс»

Топурия в эти выходные встретится в битве за вакантный пояс в легком весе с Чарльзом Оливейрой. К данной встрече грузин подходит в статусе непобежденного бойца.

На счету Илии 16 выигрышей в ММА кряду. В предыдущей встрече он нокаутировал Макса Холлоуэя, после чего отказался от пояса в весе до 66 кг и перешел в легкий дивизион.