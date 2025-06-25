Царукян обратился к Топурии: Я самый сложный соперник для тебя

Арман Царукян Фото: globallookpress.com
«Тебе лучше молиться, чтобы с Чарльзом ничего не случилось, потому что я самый сложный соперник для тебя в этом дивизионе. Ты дерешься с парнем, которого я уже победил, а не со мной, за этот пояс»
Топурия в эти выходные встретится в битве за вакантный пояс в легком весе с Чарльзом Оливейрой. К данной встрече грузин подходит в статусе непобежденного бойца.
На счету Илии 16 выигрышей в ММА кряду. В предыдущей встрече он нокаутировал Макса Холлоуэя, после чего отказался от пояса в весе до 66 кг и перешел в легкий дивизион.