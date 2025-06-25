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    Царукян обратился к Топурии: Я самый сложный соперник для тебя

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Арман Царукян Илия Топурия Макс Холлоуэй
    Первый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян назвал себя самым трудным оппонентом для следующего претендента на титул Илии Топурии в их категории.

    Арман Царукян
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    Арман Царукян

    «Тебе лучше молиться, чтобы с Чарльзом ничего не случилось, потому что я самый сложный соперник для тебя в этом дивизионе. Ты дерешься с парнем, которого я уже победил, а не со мной, за этот пояс»

    Топурия в эти выходные встретится в битве за вакантный пояс в легком весе с Чарльзом Оливейрой. К данной встрече грузин подходит в статусе непобежденного бойца.

    На счету Илии 16 выигрышей в ММА кряду. В предыдущей встрече он нокаутировал Макса Холлоуэя, после чего отказался от пояса в весе до 66 кг и перешел в легкий дивизион.

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