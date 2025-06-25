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    Пол Малиньяджи: Барриос — отстой, у Пакьяо есть шансы на успех

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Мэнни Пакьяо
    Бывший чемпион мира по боксу, а ныне спортивный эксперт Пол Малиньяджи высоко оценил шансы Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса в титульном бою за пояс WBC в полусреднем весе.

    Мэнни Пакьяо
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    Мэнни Пакьяо

    «Я скажу, что Марио Барриос — отстой. Я думаю, что он полный отстой. Я не могу выбросить это из головы. Барриос принимает на себя каждый удар. Он пропускает каждый джеб, каждый прямой удар справа или слева.

    Вы видели, что он дважды пропустил в последнем бою с Рамосом? Я не понимаю, как парень, который не является самым сильным бойцом, становится чемпионом мира.

    Подумайте о том, насколько слабой должна быть эта весовая категория, чтобы этот парень стал чемпионом мира. Думаю, Мэнни видит для себя определенные возможности. Потому как я чувствую, что тоже могу сейчас победить Марио Барриоса», — заявил Малиньяджи.

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