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    «Канело» о бое с Кроуфордом: Все говорят о моей силе, но у меня есть нечто большее

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что он во всем превосходит Теренса Кроуфорда.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Не поймите меня неправильно, он отличный боец. Но, как я уже сказал, он не "Канело". Очевидно, что я давно нахожусь в такой ситуации, и у меня есть опыт. Все обращают внимание только на мою силу, но у меня есть нечто большее. И я думаю, что этот бой станет одним из лучших в моей истории, в моем послужном списке. Ему будет очень сложно забрать мои пояса. Теренс будет зол в тот день после боя, поверьте мне. Он меня не побьет, не волнуйтесь»

    Бой Кроуфорда и «Канело» состоится 13 сентября. На кону будут стоять все пояса Альвареса. В случае победы Теренс станет первым в истории бокса абсолютным чемпионом в трех дивизионах.

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