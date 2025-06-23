«Канело» о бое с Кроуфордом: Все говорят о моей силе, но у меня есть нечто большее

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе заявил , что он во всем превосходит

«Не поймите меня неправильно, он отличный боец. Но, как я уже сказал, он не "Канело". Очевидно, что я давно нахожусь в такой ситуации, и у меня есть опыт. Все обращают внимание только на мою силу, но у меня есть нечто большее. И я думаю, что этот бой станет одним из лучших в моей истории, в моем послужном списке. Ему будет очень сложно забрать мои пояса. Теренс будет зол в тот день после боя, поверьте мне. Он меня не побьет, не волнуйтесь»

Бой Кроуфорда и «Канело» состоится 13 сентября. На кону будут стоять все пояса Альвареса. В случае победы Теренс станет первым в истории бокса абсолютным чемпионом в трех дивизионах.