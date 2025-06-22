Дана Уайт высказался об уходе Джонса и будущем тяжелого веса

Генеральный директор UFCпрокомментировал не состоявшийся бойв связи с завершением карьеры «Баунса», а также высказался о будущем тяжелого веса.

«Жалею ли я о том времени, которое я уделил Джонсу? Послушайте, если вы посмотрите на то, чего он добился в спорте, то нет. Нет, вот и все. Мне, конечно, жаль Тома, что он потерял столько времени и денег, но мы это компенсируем.

Том Аспиналл хороший парень. Он был невероятен на протяжении всего этого процесса, через который мы прошли. Он был готов на все. Сражаться с Джоном где угодно и когда угодно, и теперь он говорит: я буду драться с кем угодно, скажите мне, с кем, и я буду драться.

Так что Аспиналл был великолепен. Он станет отличным чемпионом в тяжелом весе, и я рад работать с ним», — поделился Дана Уайт о ситуации в тяжелом весе после внезапного объявления от Джона Джонса о завершении карьеры.