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    Дана Уайт высказался об уходе Джонса и будущем тяжелого веса

    Бои ММА UFC Джон Джонс Дана Уайт  Том Аспиналл
    Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал не состоявшийся бой Тома Аспиналла и Джона Джонса в связи с завершением карьеры «Баунса», а также высказался о будущем тяжелого веса.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Жалею ли я о том времени, которое я уделил Джонсу? Послушайте, если вы посмотрите на то, чего он добился в спорте, то нет. Нет, вот и все. Мне, конечно, жаль Тома, что он потерял столько времени и денег, но мы это компенсируем.

    Том Аспиналл хороший парень. Он был невероятен на протяжении всего этого процесса, через который мы прошли. Он был готов на все. Сражаться с Джоном где угодно и когда угодно, и теперь он говорит: я буду драться с кем угодно, скажите мне, с кем, и я буду драться.

    Так что Аспиналл был великолепен. Он станет отличным чемпионом в тяжелом весе, и я рад работать с ним», — поделился Дана Уайт о ситуации в тяжелом весе после внезапного объявления от Джона Джонса о завершении карьеры.

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