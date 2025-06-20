Прохазка об Анкалаеве: Он болтун, чемпион не должен себя так вести

Чешский боец ММА негативно высказался о неподобающем поведении по отношению к нему со стороны чемпиона UFC в полутяжелом весе

«Он болтун. Мне все равно, кто это был, он или его менеджер, потому что Анкалаев сделал достаточно, чтобы люди перестали воспринимать его всерьез. Чемпион не должен так говорить. Он сам себя унижает этими бессмысленными разговорами. Наш бой с ним? Август, октябрь, что-то в этом роде. Мой менеджер пытается договориться о бое с Анкалаевым. Посмотрим, будет ли Перейра драться с ним. Но я буду драться с ним, это точно»

Прохазка ранее отказался драться с Анкалаевым в июне из-за экзаменов в университете, после чего российский боец в шутливой манере высказался об этом в соцсетях.