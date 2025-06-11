В команде Двалишвили высказались о трилогии с О’Мэлли

, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе считает , что промоушен в будущем может устроить грузину трилогию с

«В реальности я бы сказал, что мы больше этого боя не увидим. Но в мире UFC и их решений победа меняет все. Если О’Мэлли выйдет в клетку в ближайшее время и нокаутирует следующего соперника, все снова начнут о нем говорить. Он выйдет в прессу и может сказать: когда я дрался с Мерабом во второй раз, у меня была травмирована нога или что-то в этом роде. Они могут это сказать, чтобы, возможно, вернуться в большую игру. Если все UFC увидят, что они могут поддержать свою маркетинговую машину и заработать на этом, то они снова это сделают»

В сентябре прошлого года Двалишвили отобрал титул у О’Мэлли, выиграв по очкам. В реванше на UFC 316 Мераб победил Шона сабмишном в третьем раунде.